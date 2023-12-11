АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе

Волжский автозавод начнет оснащать автомобили «Лада Веста» обновленным мотором 1,8 Evo. Производство этих силовых агрегатов уже стартовало, тестовая партия машин будет собрана в декабре, а массовое производство начнется в январе, сообщает корреспондент «Известий» с презентации АвтоВАЗа.
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