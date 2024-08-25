Зарядка для детей

Рути, Тайми и Тутуча расскажут, в чем секрет настоящих чемпионов! 123RF/legion-media.ruФизические упражнения — отличный способ разнообразить повседневную жизнь, отвлечься от экранов и потратить лишнюю энергию ребенка, направив ее в полезное русло.