Уголовное дело журналиста Гордона поступило в военный суд

Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал материалы дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, заочно обвиняемого по четырем уголовным статьям, в частности, за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.
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