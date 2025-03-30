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За коммунальные услуги несовершеннолетних детей должны платить родители

В соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации по гражданским делам, родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за своих несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия, даже если они не проживают вместе.

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