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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эксперты Совета Европы выявили 7 эпизодов аномальных ставок на ЧМ-2026 – в том числе на дисквалификацию Балогуна. В ФИФА сообщали, что договорняков не было

Независимые эксперты выявили 7 эпизодов подозрительной ставочной активности на ЧМ-2026. По данным The Athletic, аномалии на букмекерском рынке обнаружила Международная Группа Копенгагена – сеть организаций и экспертов по выявлению и предотвращению манипуляций в спорте, работающая под эгидой Совета Европы.

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