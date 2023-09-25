Собянин рассказал об уникальных инновационных разработках московских компаний

Число патентов участников инновационного кластера выросло на четверть Около 16 тыс. изобретений было запатентовано в 2022 году участниками Московского инновационного кластера (МИК), с начала 2023 года количество патентов выросло почти на 24%.
Число патентов участников инновационного кластера выросло на четверть Около 16 тыс. изобретений было запатентовано в 2022 году участниками Московского инновационного кластера (МИК), с начала 2023 года количество патентов выросло почти на 24%.
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