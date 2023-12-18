Что построили и открыли в Перми и Пермском крае в 2023 году

В уходящем году в Пермском крае был завершен ряд знаковых для региона строек. Речь о новых объектах социальной инфраструктуры, знаковых памятниках и других проектах, часть из которых была закончена к 300-летию Перми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии