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Царьград

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"Недожали под Курском": Наши войска в круговой обороне. Якобы освобождённые посёлки "находятся под почти полным контролем ВСУ" – военкоры

"Недожали под Курском": Наши войска в круговой обороне. Якобы освобождённые посёлки "находятся под почти полным контролем ВСУ" – военкоры

Военкоры сообщили, что обстановка на Курском направлении на данный момент оставляет желать лучшего. Наши войска смогли добиться тактического преимущества.

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