Эксперт Иванов объяснил, почему иногда люди не сразу отвечают на сообщения

Намеренная задержка ответа в мессенджерах с целью скрыть заинтересованность часто приводит к взаимному отдалению людей и формированию ложного впечатления о холодности собеседника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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