Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов и председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».
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