Телефоны на уроках - нет, труд - да. Подписаны законы об образовании

Теперь школьникам разрешено использовать смартфоны только в случае угрозы жизни или здоровью.Президент России подписал законы о запрете мобильных телефонов на уроках в школе и о введении обязательных занятий по труду.
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