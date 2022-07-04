Косметику хотят исключить из параллельного импорта

Производители косметики просят исключить их продукцию из параллельного импорта. Многие иностранные компании по-прежнему производят товары этой категории в России и теперь сталкиваются с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран.
Производители косметики просят исключить их продукцию из параллельного импорта. Многие иностранные компании по-прежнему производят товары этой категории в России и теперь сталкиваются с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран.
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