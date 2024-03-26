RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Зато, они с РФ, собираются воевать! :)В Польше приостан...
  • АндрейБорков
    Протестующие разб...
  • Михаил Мамонов
    все родственники этих упырей находящиеся на территории РФ должны быть высланы безвозвратно в родные аулы . те кто име...Заведение, вероят...

Из больниц выписали 30 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Из больниц выписали 30 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Из медучреждений выписали 30 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Согласно последним данным Депздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, 91 госпитализирован.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх