Из больниц выписали 30 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Из медучреждений выписали 30 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Согласно последним данным Депздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, 91 госпитализирован.
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