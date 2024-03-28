Двусторонняя торговля между Китаем и Россией в основном ведется в юанях и рублях

Двусторонняя торговля между Китаем и Россией: около 92 процентов торговых расчетов между Россией и Китаем в настоящее время осуществляется в российских рублях и китайских юанях, заявил 27 марта вице-премьер России Алексей Оверчук на проходящем Боаоском азиатском форуме в южно-китайской провинции Хайнань.