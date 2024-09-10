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  • ММ
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Google не регистрирует российские номера телефонов. Это может быть сбоем или новой политикой

Google не регистрирует российские номера телефонов. Это может быть сбоем или новой политикой

Google перестал регистрировать новые аккаунты с российскими номерами телефоновGoogle прекратил регистрацию новых аккаунтов с использованием российских номеров телефонов: пользователи столкнулись с ошибкой при попытке создать учетную запись, используя номера с кодом +7.

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