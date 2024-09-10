Google не регистрирует российские номера телефонов. Это может быть сбоем или новой политикой

Google перестал регистрировать новые аккаунты с российскими номерами телефоновGoogle прекратил регистрацию новых аккаунтов с использованием российских номеров телефонов: пользователи столкнулись с ошибкой при попытке создать учетную запись, используя номера с кодом +7.
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