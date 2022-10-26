Военное обозрение

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В условиях западных санкций на нефть Иран решил активизировать её переработку на НПЗ в других государствах

В условиях западных санкций на нефть Иран решил активизировать её переработку на НПЗ в других государствах

Как пишет иранское информационное агентство IRNA, ссылаясь на неназванного иранского чиновника, сотрудничество в нефтеперерабатывающей отрасли со странами региона Ближнего Востока и Средней Азии, включая Ливан, Сирию, Узбекистан, может быть использовано для усиления политического и экономического влияния Ирана в регионе.

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