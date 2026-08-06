Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве заявили о провале американской операции «Убей лучника» против России

В Киеве заявили о провале американской операции «Убей лучника» против России

Повiтрянi сили опубликовали очень интересную сводку об «отражении» воздушного нападения на Украину в ночь на 6 августа (с 18:00 5 августа), которая шокировала профильных укро-экспертов еще больше, чем масштабный удар по киевским логистическим объектам, работающим в интересах ВСУ.

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