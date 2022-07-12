Европейцам останется только пить и принимать психотропные препараты в случае роста инфляции, — канцлер Австрии

Канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что без адекватных мер со стороны европейских чиновников против растущей инфляции единственным выходом останется употребление алкоголя или психотропных веществ.
Канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что без адекватных мер со стороны европейских чиновников против растущей инфляции единственным выходом останется употребление алкоголя или психотропных веществ.
Свежие комментарии