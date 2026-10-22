Actor Efim Startsev, who played in the TV series "Foundry", "Cop Wars", "Nevsky" and others, died in the area of a special military operation while performing military duty.
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