C профессиональным праздником - Днём работников леса

Уважаемые коллеги! Ветераны отрасли!Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником -Днём работников леса!Уважаемые работники! Преодолевая трудности и тяжелые погодные условия, вы несете нелегкую вахту по охране лесов от пожаров, проводите лесовосстановительные работы, обеспечиваете рациональное использование, повышая эколо .
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