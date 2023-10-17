«Не вынимая в шпагате»: кто покорил любвеобильную Анастасию Волочкову

Анастасия Волочкова призналась, что снова состоит в отношениях. Кто на этот раз покорил любвеобильную звезду? Правда, что мужчина намного моложе 47-летней заслуженной артистки? И почему бывшие ухажеры балерины один за другим попадают в тюрьму? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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