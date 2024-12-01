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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Торторелла: «С Мичковым у «Филадельфии» появилась уверенность в овертаймах. В прошлом сезоне у нас были проблемы с этим»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» победила «Сент-Луис» в дополнительное время со счетом 3:2.

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