Глава Судака рассказал о своём участии в СВО

Фото: Гала АмарандоГлава администрации Судака Кирилл Чебышев начинал карьеру в правоохранительных органах, затем занимался бизнесом, а позже был избран депутатом Судакского городского совета от партии «Единая Россия».
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