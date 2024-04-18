Премьер Хорватии Пленкович объявил о победе ХДС на парламентских выборах

В Хорватии завершились парламентские выборы. Не дождавшись подсчета 100% голосов, премьер-министр Андрей Пленкович во время выступления в штаб-квартире объявил о победе своей партии — Хорватского демократического содружества, сообщило РИА «Новости».
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