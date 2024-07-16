Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии обсудил боевые действия на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, обсудив работу в рамках Совета Безопасности ООН, российско-швейцарские отношения и ситуацию на Украине.
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