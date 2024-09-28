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Белоруссия и Россия планируют подписать договор о гарантиях безопасности

Белоруссия и Россия планируют подписать договор о гарантиях безопасности

Белоруссия и Россия намерены подписать договор о гарантиях безопасности, одним из пунктов которого будет положение о ядерном оружии, сообщил глава МИД республики Максим Рыженков, комментируя намеченные изменения в российской ядерной доктрине.

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