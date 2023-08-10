Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Форвард «Аталанты» Муриэль интересен «Айнтрахту»

Форвард «Аталанты» Муриэль интересен «Айнтрахту»

«Айнтрахт» всерьез заинтересовался форвардом «Аталанты» Луисом Муриэлем. Немецкий клуб вскоре может сделать предложение о трансфере 32-летнего колумбийца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх