Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Есть регистрация построек в ЕГРН и чинуши их объявляют самозастроем? Чуники!!! после пьянки надо отсыпаться а не мозг...Из-за фонтанов Пе...
  • Виктор
    Ну и дурак этот солдатик...У кого из нас не было девушек в его -то годы  ну и что?Тело нашли, вопро...
  • Светлана Зуева
    До чего ж отвратная рожа....🤮🤮🤮Буданов* рискнул ...

СКР заинтересовался калининградской школой с мигрантами, не владеющими русским

СКР заинтересовался калининградской школой с мигрантами, не владеющими русским

Глава СКР поручил проверить школу в Калининграде, куда приняли детей мигрантов с нулевыми познаниями в русском языке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх