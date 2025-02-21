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«Она стала пешкой в ее игре»: дочь Бена Аффлека зла на Дженнифер Лопес

«Она стала пешкой в ее игре»: дочь Бена Аффлека зла на Дженнифер Лопес

Расставание Дженнифер Лопес и Бена Аффлека не прошло бесследно для их детей, хотя до этого утверждалось, что ребята будут общаться и поддерживать контакт.

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