Как в разные фазы Луны выбирать украшения, чтобы они привлекали удачу и любовь Алёна Юрьева Луна, наш небесный спутник, не только управляет приливами и отливами, но и влияет на наше настроение, принятие решений, и даже на выбор украшений.
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