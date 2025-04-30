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Как в разные фазы Луны выбирать украшения, чтобы они привлекали удачу и любовь

Как в разные фазы Луны выбирать украшения, чтобы они привлекали удачу и любовь

Как в разные фазы Луны выбирать украшения, чтобы они привлекали удачу и любовь Алёна Юрьева Луна, наш небесный спутник, не только управляет приливами и отливами, но и влияет на наше настроение, принятие решений, и даже на выбор украшений.

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