США переносят незавершенные на Украине военно-биологические проекты на территорию других государств. В частности, в Нигерии Пентагон под прикрытием "общественного здравоохранения" решет задачи сбора образцов возбудителей инфекций и их переносчиков, используя граждан страны в качестве бесплатной клинической базы.