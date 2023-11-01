Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    потому что все кто у власти все продажные и им за деньги к собственный карман на людей России За это всю семью корруп...Дело выдворенной ...
  • Иван Иванов
    Да эти еврейские ссуки уже в России. А Вы тут сопли всё жуёте...Олигархи просятся...
  • Boris Borisov
    Судя по всему поворота северных рек не избежать.Проблеме обмелени...

Нигерийцы как бесплатная клиническая база: США перенесли эксперименты на людях с Украины в Африку

Нигерийцы как бесплатная клиническая база: США перенесли эксперименты на людях с Украины в Африку

США переносят незавершенные на Украине военно-биологические проекты на территорию других государств. В частности, в Нигерии Пентагон под прикрытием "общественного здравоохранения" решет задачи сбора образцов возбудителей инфекций и их переносчиков, используя граждан страны в качестве бесплатной клинической базы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх