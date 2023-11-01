США переносят незавершенные на Украине военно-биологические проекты на территорию других государств. В частности, в Нигерии Пентагон под прикрытием "общественного здравоохранения" решет задачи сбора образцов возбудителей инфекций и их переносчиков, используя граждан страны в качестве бесплатной клинической базы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии