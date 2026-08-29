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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана о новом Центре развития футбола в Казани: «Артига сказал, что даже у «Барселоны» база не такого уровня. Нам надо гордиться. Здесь огромное спасибо и раису»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о новом Центре развития футбола, открывшемся в Казани в пятницу.

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