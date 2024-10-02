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Калужские новости

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В Калужской области судят мать и её сожителя за издевательство над ребёнком

В Калужской области судят мать и её сожителя за издевательство над ребёнком

В Малоярославецком районе взяли под стражу на 2 месяца женщину и её сожителя, которые почти 3 месяца всячески издевались над меленьким ребёнкомВ Малоярославецком районе взяли под стражу на 2 месяца женщину и её сожителя, которые почти 3 месяца всячески издевались над меленьким ребёнком.

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