В Калужской области судят мать и её сожителя за издевательство над ребёнком

В Малоярославецком районе взяли под стражу на 2 месяца женщину и её сожителя, которые почти 3 месяца всячески издевались над меленьким ребёнкомВ Малоярославецком районе взяли под стражу на 2 месяца женщину и её сожителя, которые почти 3 месяца всячески издевались над меленьким ребёнком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)