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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Гуторов возглавит Федерацию баскетбола Волгоградской области

Александр Гуторов станет новым руководителем Федерации баскетбола Волгоградской области. Уроженец Волгограда сменит на этом посту Александра Воропаева, который возглавлял региональную федерацию в последние годы.

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