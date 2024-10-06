Страна и люди
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Страна и люди

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Роботы и мигранты

Роботы и мигранты

Привозить в Россию нелегальных мигрантов станет сложнее. Новые законы не только ужесточают наказания для мигрантов-преступников, находящихся в России нелегально, но и относят организацию незаконной миграции к тяжким преступлениям (ссылка).

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