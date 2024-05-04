Еще одно признание очевидного сегодня сделали в руководстве Украины. Там рассказали о масштабной коррупции и хищениях.
В Евросоюзе потребовали от Украины поделиться суверенитетом
Комментарии
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Eduard
Какой Суверинииет,когда Украиной заправляют все кому не лень,через продажную подкупленую власть?
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13 час.
Eduard
Коррупция ерунда,лучше коррупция,чем война!
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13 час.
Eduard
Эй,Европа! Требовать вы можете в своей семье,у своих членов ЕС,а остальные на вас могут плюнуть!
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13 час.
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