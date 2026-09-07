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Царьград

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Трусова вернулась, но «Русская ракета» изменилась: итоги проката в Токио

Трусова вернулась, но «Русская ракета» изменилась: итоги проката в Токио

Александра Трусова (Игнатова) завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, став лучшей фигуристкой из России в женских соревнованиях.

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