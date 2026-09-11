POCO представила новые модели смартфонов с 200-Мп камеравми

Компания POCO представила новые смартфоны серии F с передовыми технологиями: передовые процессоры, камеры на 200 Мп и AMOLED-экраны.
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