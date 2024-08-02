Суд арестовал водителя «Мерседеса», сбежавшего после смертельного ДТП

До 30 сентября под стражей пробудет мужчина, который на «Мерседесе» сбил женщину в Новосибирске. Дзержинский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 24-летнего Егора Смыслова, который на автомобиле «Мерседес Бенц» ночью 31 июля насмерть сбил женщину на улице Большевистской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии