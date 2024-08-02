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Суд арестовал водителя «Мерседеса», сбежавшего после смертельного ДТП

Суд арестовал водителя «Мерседеса», сбежавшего после смертельного ДТП

До 30 сентября под стражей пробудет мужчина, который на «Мерседесе» сбил женщину в Новосибирске. Дзержинский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 24-летнего Егора Смыслова, который на автомобиле «Мерседес Бенц» ночью 31 июля насмерть сбил женщину на улице Большевистской.

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