Суд арестовал водителя «Мерседеса», сбежавшего после смертельного ДТП

До 30 сентября под стражей пробудет мужчина, который на «Мерседесе» сбил женщину в Новосибирске. Дзержинский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 24-летнего Егора Смыслова, который на автомобиле «Мерседес Бенц» ночью 31 июля насмерть сбил женщину на улице Большевистской.