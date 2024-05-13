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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йокич, Гордон и Мюррэй набрали 81 очко на троих, «Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой»

Йокич, Гордон и Мюррэй набрали 81 очко на троих, «Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой»

В составе «Наггетс» Никола Йокич, Аарон Гордон и Джамал Мюррэй набрали 81 очко на троих. На счету Йокича 35 очков, 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата, в активе Гордона 27 очков, 7 подборов и 6 передач, у Мюррэя – 19 очков, 5 подборов и 8 передач.

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