Йокич, Гордон и Мюррэй набрали 81 очко на троих, «Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой»

В составе «Наггетс» Никола Йокич, Аарон Гордон и Джамал Мюррэй набрали 81 очко на троих. На счету Йокича 35 очков, 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата, в активе Гордона 27 очков, 7 подборов и 6 передач, у Мюррэя – 19 очков, 5 подборов и 8 передач.