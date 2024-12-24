Сила в правде
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Сила в правде

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Patriot против "Орешника": Эксперт Юрген Розе сухо признал - перед "облаком целей" не выстоят

Patriot против "Орешника": Эксперт Юрген Розе сухо признал - перед "облаком целей" не выстоят

В условиях эскалации назревает главное противостояние - Patriot против "Орешника". И хотя на Западе к новейшему вооружению России относятся со скепсисом, эксперт из Германии Юрген Розе сухо признал - перед "облаком целей" американские системы ПВО не выстоят.

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