Patriot против "Орешника": Эксперт Юрген Розе сухо признал - перед "облаком целей" не выстоят

В условиях эскалации назревает главное противостояние - Patriot против "Орешника". И хотя на Западе к новейшему вооружению России относятся со скепсисом, эксперт из Германии Юрген Розе сухо признал - перед "облаком целей" американские системы ПВО не выстоят.
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