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Русская весна

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Стрельба и взрывы в Севастополе: Армия России отражает атаку врага

Стрельба и взрывы в Севастополе: Армия России отражает атаку врага

Буквально сразу после полуночи ВСУ начали атаку на Севастополь: в городе была слышна стрельба, гремели взрывы.

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