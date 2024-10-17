Камчатский край оказывает поддержку молодежным организациям и политике в ДНР

Камчатский край оказывает поддержку молодежным организациям и политике. Представительная группа из Министерства по делам молодежи и Камчатского дворца молодежи посетила города Светлодарск и Мироновский Донецкой Народной Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии