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Хотел помочь. Подробности ДТП на Алтае, где погибшего отбросило в лесополосу

Хотел помочь. Подробности ДТП на Алтае, где погибшего отбросило в лесополосу

Хотел помочь. Подробности ДТП на Алтае, где погибшего отбросило в лесополосу В автомобили врезался грузовик В массовом ДТП в Алтайском крае погиб пассажир одной из машин, который помогал отбуксировать автомобиль, сообщили в региональном МВД.

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