Хотел помочь. Подробности ДТП на Алтае, где погибшего отбросило в лесополосу В автомобили врезался грузовик В массовом ДТП в Алтайском крае погиб пассажир одной из машин, который помогал отбуксировать автомобиль, сообщили в региональном МВД.