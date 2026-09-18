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Orion180 вышла на IPO, но разместилась ниже ценового диапазона

Orion180 вышла на IPO, но разместилась ниже ценового диапазона

Американская страховая компания Orion180 Insurance провела IPO, привлекая $240 млн, однако разместила акции заметно ниже первоначального ценового диапазона.

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