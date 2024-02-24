Тренер "Реал Сосьедада" Альгуасиль: Захарян даже не мог самостоятельно одеться

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманол Альгуасиль раскрыл подробности о состоянии российского полузащитника команды Арсена Захаряна, который получил травму в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".
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