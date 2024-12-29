Наступление российских сил на Донбассе: фронт трещит по швам, главные события на Украине 29 декабря Юлия СоколоваАрмия России стремительно наступает сразу на нескольких направлениях.
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