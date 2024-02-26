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Мишустин: власти расширили программу бесплатного переобучения граждан

Мишустин: власти расширили программу бесплатного переобучения граждан

Правительство расширило программу бесплатного переобучения для граждан, распространив ее на инвалидов и родителей детей до трех лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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