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Царьград

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Так жёстко Карен Шахназаров ещё не формулировал: "Надо заканчивать с этим"

Так жёстко Карен Шахназаров ещё не формулировал: "Надо заканчивать с этим"

Карен Шахназаров снова напомнил про тревожную тенденцию, которая наблюдается сегодня в России благодаря действиям определённых элит.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
КГБ пора восстанавливать.
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20 час.
Игорь Васиков
Очень правильные слова!
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19 час.

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