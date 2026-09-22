Джек Дуэн вернулся за руль болида Формулы 1

СоцсетиАвстралийский гонщик Джек Дуэн, который лишился места в составе заводской команды Формулы 1 Alpine и прекратил сотрудничество с французским коллективом, в 2026 году не смог получить место в японском чемпионате Супер Формула и вместо этого резервный пилот Haas выступал в гонках на выносливость ELMS.
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